В Чувашии рухнула водонапорная башня, возведенная в 2020 году

ТАСС, 16 апреля. В чувашском селе Караево в пятницу обрушилась водонапорная башня, установленная в 2020 году. Об этом сообщают в пятницу в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

"В селе Караево Красноармейского района рухнула водонапорная башня, которая была установлена в 2020 году в рамках республиканских средств, выделенных на капитальный ремонт источников водоснабжения. Падение произошло из-за того, что работы по укреплению башни были выполнены подрядной организацией некачественно и при неблагоприятных погодных условиях", - отмечается в сообщении.

И.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов рассказал, что для того, чтобы оперативно обеспечить жителей села водой, на месте рухнувшей башни установят старую, а подрядчик должен будет приобрести новую конструкцию.

По его данным, новая водонапорная башня уже заказана. "Дополнительных средств из бюджета на эти цели выделяться не будет. Подрядчик выполнит работы в рамках гарантийных обязательств", - уточняется в сообщении.

В Караево проживает более 300 человек.