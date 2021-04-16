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В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

Экипаж катапультировался, летчики живы
Истребитель СУ30СМ Виталий Невар/ТАСС
Описание
Истребитель СУ30СМ
© Виталий Невар/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 16 апреля. /ТАСС/. Истребитель Су-30СМ потерпел крушение при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства обороны республики.

"Во время проведения учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ. Экипаж самолета катапультировался, летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников", - проинформировали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, летчиков было двое, угрозы для их жизни сейчас нет. В настоящее время к месту крушения самолета направлена специальная комиссия по расследованию причин случившегося.

По информации из открытых источников, в Военно-воздушных силах Казахстана насчитывается 24 самолета Су-30СМ.

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