Байден распорядился приспустить флаги в память о погибших в Индианаполисе

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о восьми погибших в результате стрельбы на складе почтовой компании FedEx в городе Индианаполис (штат Индиана). Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении главы государства.

"В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 15 апреля 2021 года в Индианаполисе (штат Индиана), <...> я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, <...> а также над всеми государственными зданиями и территориями до заката, 20 апреля 2021 года", - говорится в распоряжении. Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей.

За последние два месяца глава государства уже несколько раз распоряжался приспускать флаги в связи с погибшими в результате стрельбы в разных штатах. "Насилие с применением оружия - это эпидемия для Америки. Но мы не должны соглашаться с этим. Мы должны действовать", - отметил Байден, в очередной раз призвав Конгресс США принять необходимые меры.

В Индианаполисе восемь человек стали жертвами стрельбы, устроенной злоумышленником на складе почтовой компании FedEx. По данным полиции, еще семеро пострадавших доставлены в больницы. Власти полагают, что преступник совершил самоубийство.