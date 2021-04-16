Четыре ребенка пострадали при взрыве в дымовой трубе в частном доме в Красноярском крае

ТАСС, 16 апреля. Взрыв в дымовой трубе произошел в частном доме в населенном пункте Кибитень в Красноярском крае, в результате пострадали четверо детей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Вечером в частном доме произошел взрыв газов в дымовой трубе. В результате хлопка пострадали четыре ребенка, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, у 15-летней госпитализированной девочки ожоги рук и лица. Остальные пострадавшие дети после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение.

Семья, где произошло ЧП, благополучная. Родители в момент взрыва находились на работе.