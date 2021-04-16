СК проверит информацию о травмировании рабочего при сходе породы на Яковлевском ГОК

ТАСС, 16 апреля. Следственные органы в Белгородской области проверят информацию о получении травм работником Яковлевского горно-обогатительного комбината при сходе горной породы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Яковлевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по размещенной публикации в сети интернет об обрушения породы при осуществлении прочистки шпуров на Яковлевском горно-обогатительным комбинате, в результате которого работник предприятия получил травмы", - говорится в сообщении.

Утром 15 апреля 36-летний проходчик пятого разряда проводил на глубине 384 м работы по прочистке шпуров и из-за схода горной породы получил множественные травмы. Мужчина был доставлен в больницу, ему была оказана медицинская помощь.

Следователи проверят соблюдение должностными лицами и работниками предприятия правил техники безопасности.