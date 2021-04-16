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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге ликвидирован

Сотрудники МЧС будут проверять место возгорания каждые два часа до 07:00 17 апреля
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, который тушили с понедельника, сообщили в главке МЧС по городу.

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Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

"По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники МЧС будут проверять место пожара каждые два часа до 07:00 17 апреля.

Пожар на Невской мануфактуре начался около 12:30 12 апреля. Ему был присвоен максимальный (пятый) ранг сложности. В тот же день в 22:22 его удалось локализовать на общей площади 10 тыс. кв. м. Длительное тушение в МЧС объясняли тем, что на месте невозможно использовать тяжелую технику из-за угрозы обрушения здания. В ходе тушения пожара погиб сотрудник МЧС, еще трое получили травмы.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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