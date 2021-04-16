Застреливший восьмерых человек на складе FedEx ранее работал в компании

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи выяснили, что мужчина, который в четверг открыл стрельбу на складе почтовой компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана), являлся ее бывшим сотрудником. Об этом заявил заместитель начальника полиции города Крейг Маккартт в пятницу на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

При стрельбе на складе восемь человек были убиты, несколько ранены. По данным властей, подозреваемый застрелился до прибытия полиции на место происшествия.

По словам Маккартта, следователи полагают, что стрельбу открыл 19-летний Брэндон Хоул. "Представители FedEx подтвердили, что Хоул ранее был сотрудником данного объекта", - сказал заместитель начальника полиции города. Как он пояснил, Хоул работал на указанном складе вплоть до 2020 года. По данным телеканала NBC, полное имя подозреваемого - Брэндон Скотт Хоул.

Маккартт отметил, что не знает, был ли Хоул уволен из FedEx. Власти пока не могут с уверенностью сказать, какими мотивами руководствовался подозреваемый.