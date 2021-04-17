Из квартиры в центре Москвы похитили золотые монеты на 15 млн рублей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Золотые монеты на 15 млн рублей похищены из квартиры в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию поступило сообщение от мужчины, который заявил, что из квартиры на Пресненской набережной, похитили золотые монеты общей стоимостью более 15 млн рублей.

"Во время проверки установлено, что неизвестный путем свободного доступа пробрался в квартиру и похитил ценности [монеты] в количестве 390 штук, которые находились в коробке из под обуви", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские ведут розыск неизвестного, возбуждено уголовное дело о краже.