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Против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков

Источник в правоохранительных органах отметил, что поводом для возбуждения дела стали клипы "Розовое вино-2" и Family
Моргенштерн (Алишер Валеев) Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Моргенштерн (Алишер Валеев)
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали клипы артиста "Розовое вино-2" и Family.

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"УНК ГУ МВД России по Москве возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца "Розовое вино-2" и Family", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей.

В свою очередь адвокат артиста Сергей Жорин отказался комментировать ТАСС возбуждение административного производства в отношении своего доверителя.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. В организации полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде и призвали правоохранительные органы провести проверку по данному факту.

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