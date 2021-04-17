Суд арестовал депутата райсовета в Брянской области, подозреваемого в педофилии

ТАСС, 17 апреля. Суд арестовал депутата Дятьковского райсовета Брянской области, подозреваемого в педофилии. Вместе с ним арестована 19-летняя девушка, которая вовлекла ребенка в занятие проституцией. Об этом сообщает в субботу следственное управление СК по региону.

По данным СК, с февраля по март 2021 года подозреваемый у себя дома совершил с потерпевшей половой акт. Встречу мужчины и подростка за плату организовала 19-летняя местная жительница. "Испытывая материальные жизненные трудности, потерпевшая по предложению 19-летней подозреваемой под контролем последней занималась проституцией на территории Дятьково и Дятьковского района Брянской области", - сообщает ведомство.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ, 19-летней девушке вменяют вовлечении в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ).