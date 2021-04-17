В Петербурге задержали подозреваемых в выводе из денежного оборота РФ 508 млн рублей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, из денежного оборота России выведено более 508 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. По оперативным данным, таким образом из денежного оборота РФ было выведено порядка 508,8 млн рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

"В ходе обысков обнаружены и изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, денежные средства, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - заключила Волк.