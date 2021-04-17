В Башкирии бродячие собаки загрызли ребенка

ТАСС, 17 апреля. Прокуратура в Башкирии начала проверку после гибели четырехлетнего ребенка в результате нападения бродячих собак. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка от нападения собак в Учалинском районе. По предварительной информации, утром 17 апреля четырехлетний мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте", - говорится в сообщении.

На место происшествия в деревню Сафарово выехал Учалинский межрайонный прокурор Ильдар Гильманов, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура намерена проверить исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

СК возбудил уголовное дело. "Следственным отделом по городу Учалы следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных, повлекшее смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике..