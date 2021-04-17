На востоке Австралии застрелили двух человек

ТАСС, 17 апреля. По меньшей мере два человека убиты в субботу во время стрельбы, открытой в городе Кабулчер (штат Квинсленд). Как передал телеканал ABC со ссылкой на полицию, подозреваемый в преступлении задержан.

По сведениям телеканала, органы правопорядка и бригада скорой помощи отреагировали на вызов примерно в 17:15 (10:15 мск). Двое мужчин скончались от полученных ранений в больнице.

Полиции удалось задержать подозреваемого, однако мотивы его действий пока не установлены. На месте преступления работают криминалисты.