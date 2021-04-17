Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала жалобу на избрание ему меры пресечения

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сторона потерпевшей по делу блогера Эдварда Била, который устроил массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, подала жалобу на избрание ему меры пресечения. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Князев, который представляет интересы Марии Артемовой, пострадавшей в автоаварии.

"Мы подали жалобу на избрание меры пресечения Билу, она уже поступила в Мосгорсуд. Мы просим апелляционную инстанцию проверить обоснованность смягчения запретов Билу. Дело в том, что Тверской суд лишь частично удовлетворил ходатайство следствия и снял некоторые запреты, которых добивался следователь", - сказал Князев. Он не стал комментировать более подробно те запреты, ужесточения которых он добивается, ссылаясь на тайну следствия.

Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему предъявлено обвинение и грозит до двух лет колонии.