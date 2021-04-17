Рабочий погиб после отравления токсичными парами на челябинском предприятии

ТАСС, 17 апреля. Следовали проводят проверку из-за смерти одного рабочего и госпитализации еще двоих после отравления токсичными парами на предприятии в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"В вечернее время 16 апреля на территории промышленного предприятия (город Копейск) обнаружено тело рабочего. В лечебное учреждение доставлены двое рабочих с признаками токсического отравления. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, рабочие производили внутреннюю очистку емкости для хранения растительного масла и отравились токсичными парами большой концентрации.