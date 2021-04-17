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Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани. Пилот погиб

Вертолет проводил орошение полей
Вертолет Ми-2 Марина Лысцева/ТАСС, архив
Описание
Вертолет Ми-2
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"В районе 52-го км автодороги Краснодар - Новороссийск недалеко от поселка Ильский совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, проводивший орошение полей. В результате погиб пилот 1960 года рождения", - сказал собеседник агентства. Пожара после инцидента не последовало.

В пресс-службе МЧС России подтвердили ТАСС информацию о гибели пилота. "Службы экстренного реагирования на месте", - сказали в пресс-службе министерства.

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