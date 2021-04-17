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Стрельба в США

AP: подозреваемого в стрельбе в Индианаполисе ранее допрашивало ФБР

Мать американца в прошлом году сообщала, что ее сын планирует нападение на полицейского, чтобы спровоцировать применение оружия против себя, передает агентство

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в прошлом году допрашивали американца Брэндона Хоула, который, предположительно, устроил стрельбу в Индианаполисе (штат Индиана) на складе компании FedEx. Об этом сообщает в субботу агентство Associated Press (AP).

По словам представителя местного отделения ФБР Пола Кинана, правоохранители проводили беседы с Хоулом. Поводом стало обращение его матери в полицию о том, что сын планирует нападение на полицейского, чтобы спровоцировать применение оружия против себя. Спецслужбы изъяли тогда из дома Хоула помповый дробовик, при этом оружие, как отметил Кинан, возвращено не было.

В результате стрельбы 15 апреля на складе почтовой компании погибли восемь человек, несколько получили ранения. По данным властей, подозреваемый застрелился до прибытия полиции на место происшествия. Четверо убитых были представителями сикхской общины.

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