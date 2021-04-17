ФСБ показала видео задержания украинского консула в Петербурге

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался базами данных россиян и уголовных дел. Это следует из видеозаписи оперативных мероприятий ФСБ России, распространенной в субботу Центром общественных связей спецслужбы.

"Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел", - сказал в ходе опроса свидетель. По его словам, это происходило в период с 17 по 19 марта.

Согласно видео, консул был задержан в одном из кафе, когда получил электронное устройство. "Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера", - объявил дипломату сотрудник ФСБ. Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. "Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой", - заявил на видео сотрудник ФСБ.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что 16 апреля в Санкт-Петербурге во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, консула задержали с поличным.

Позже в МИД сообщили, что Россия высылает украинского консула, задержанного при получении закрытой информации. В субботу в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве, которому было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Также было объявлено о нежелательности пребывания Сосонюка на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.