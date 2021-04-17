СК возбудил дело против пенсионера, подозреваемого в стрельбе в подростка в Дзержинске

ТАСС, 17 апреля. Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Дзержинске. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем следственного отдела по городу Дзержинску СУ СК России по Нижегородской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия")", - говорится в сообщении.

Доследственную проверку ранее организовали по данным, размещенным в СМИ. Следствие полагает, что накануне вечером подозреваемый, находясь на кухне своей квартиры на третьем этаже дома по проспекту Чкалова, трижды выстрелил через окно из пневматической винтовки в незнакомого подростка. Находившийся на игровой площадке 16-летний мальчик получил ранение в щеку. Подозреваемый был установлен, уточнили в пресс-службе ведомства.

"При допросе подозреваемый сообщил следователям СК, что в тот вечер подростки играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление. Винтовка, из которой производились выстрелы, изъята", - говорится в сообщении.