Четыре дома сгорели под Суздалем из-за сжигания мусора

ТАСС, 17 апреля. Четыре жилых дома, в том числе две дачи, сгорели в поселке Суворотское Суздальского района Владимирской области из-за сжигания мусора на придомовой территории. В результата пожара пострадал подросток, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании дома в Суздальском районе, н. п. Суворотское, ул. Красная, д. 4. Из-за ветреной сухой погоды огонь быстро распространялся на деревянные дома, также имел место быть поздний звонок в пожарную охрану. В результате пожара сгорели два жилых и два дачных дома на общей площади 308 кв. м", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, на пожаре пострадал подросток 2003 года рождения, он получил ожоги и был госпитализирован. По предварительной информации, пожар произошел из-за того, что один из жителей сжигал мусор в бочке, искры попали на рядом лежавшую солому, из-за чего огонь быстро распространился по сухой траве и деревянным домам.