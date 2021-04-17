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Полиция Чехии объявила в розыск граждан России Петрова и Боширова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Полиция Чехии в субботу объявила в розыск двух граждан России: Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Полиция Чешской Республики, Национальный центр по борьбе с организованной преступностью службы уголовной полиции и службы расследований просит оказать помощь в поиске двух лиц, находившихся по меньшей мере с 11.10.2014 по 12.10.2014 [на территории Чехии]. <...> Лица использовали по меньшей мере два удостоверения личности, вначале показывая два российских паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова", - говорится в тексте.

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