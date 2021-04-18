{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владивостоке загорелся склад автозапчастей и продуктов

Площадь пожара составляет 1,6 тыс. кв. м

ТАСС, 18 апреля. Двухэтажный склад, где хранятся продукты и автозапчасти, горит во Владивостоке на площади 1 600 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Горит двухэтажное здание, в котором расположен склад продуктов и автозапчастей. Огонь вышел на кровлю. Общая площадь горения составляет 1 600 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожар локализован. Пострадавших в результате ЧП нет. К тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники. Тушение пожара продолжается.

Теги
РоссияПриморский край
Стрельба в США
В Небраске неизвестный открыл стрельбу в торговом центре
Читать полностью