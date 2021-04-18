Во Владивостоке загорелся склад автозапчастей и продуктов

ТАСС, 18 апреля. Двухэтажный склад, где хранятся продукты и автозапчасти, горит во Владивостоке на площади 1 600 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Горит двухэтажное здание, в котором расположен склад продуктов и автозапчастей. Огонь вышел на кровлю. Общая площадь горения составляет 1 600 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожар локализован. Пострадавших в результате ЧП нет. К тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники. Тушение пожара продолжается.