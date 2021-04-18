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В Перу пять человек погибли при падении военного вертолета

Еще пятеро получили ранения, сообщили в Объединенном командовании вооруженных сил республики

БОГОТА, 18 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, еще пять пострадали при падении военного вертолета на юго-востоке Перу. Об этом в субботу сообщили в Объединенном командовании вооруженных сил республики.

"Сегодня <...> во время операции против незаконного оборота наркотиков вертолет с 12 членами экипажа потерпел крушение в регионе Куско. Пять человек погибли, еще пять получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter армии.

Отмечается, что еще двое военных пропали без вести. Власти начали расследование.

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