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Стрельба в США

В Небраске неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

Двоих пострадавших госпитализировали, в том числе мужчину, который впоследствии умер

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в городе Омаха (штат Небраска). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте местного полицейского управления.

По информации правоохранительных органов, неизвестный открыл стрельбу на первом этаже одного из торговых центров. В больницу были доставлены двое пострадавших с огнестрельными ранениями, в том числе мужчина, который впоследствии умер.

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, полиция ведет его поиски. Как уточнил в беседе с журналистами телекомпании CNN представитель полицейского управления, угроза безопасности миновала.

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