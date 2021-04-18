Пожарные потушили возгорание на складе автозапчастей во Владивостоке

ТАСС, 18 апреля. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1,6 тыс. кв. м на складе продуктов и автозапчастей во Владивостоке, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"Пожар на складе потушен", - сообщили в ведомстве, отметив, что полная ликвидация пожара объявлена в 09:23 (02:23 мск).

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 05:39 (22:39 мск 17 апреля), первые пожарные расчеты прибыли спустя 9 минут. Горело двухэтажное здание, в котором расположен склад продуктов и автозапчастей. Огонь распространился на кровлю. Отмечается, что удалось не допустить перехода огня с крыши на второй этаж и складские помещения.

Общая площадь пожара составила 1 600 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет.