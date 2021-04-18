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NBC: в США женщину задержали из-за угроз убийства вице-президента Камалы Харрис

В случае признания виновной ей грозит до пяти лет тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Американские власти задержали жительницу штата Флорида за то, что та озвучивала угрозы убийства вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC.

Речь идет о 39-летней афроамериканке Нивиэн Фелпс, проживающей в Майами. По данным властей, в феврале она отправляла своему мужу, отбывающему тюремное заключение, видеозаписи и фотографии, в которых содержались соответствующие угрозы.

Как уточняется в заключении Секретной службы США, выступающей стороной обвинения, женщина "заявляла о ненависти в адрес президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис". "В этих видео Фелпс также озвучивала заявления об убийстве вице-президента Харрис", - цитирует обвинение NBC.

Как уточняет телекомпания, женщина сомневалась в расовой принадлежности Харрис, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения. Мать Фелпс отмечает в свою очередь, что ее дочь больна и не контролирует свои действия, в связи с чем обвинения должны быть сняты.

По итогам расследования женщина задержана. В случае признания виновной ей грозит до пяти лет тюремного заключения, уточняет газета The Miami Herald.

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СШАХаррис, Камала
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