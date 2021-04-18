В Якутии в результате схода лавины на дороге "Яна" один человек пропал без вести

ЯКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Сход лавины произошел на дороге "Яна" в Томпонском районе, один человек пропал без вести. Об этом сообщили в воскресенье в службе спасения Якутии.

"Сегодня ночью на дороге "Яна" (Томпонский район) произошел сход лавины, один человек пропал без вести. Из села Тополиное выехали для оказания помощи представители администрации", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что обвал произошел в 56 км от села Тополиное. В аэропорту Маган в готовности находится оперативная группа спасателей службы спасения Якутии.

Как добавили в управлении автодорог Якутии, проезд по автодороге "Яна" в Томпонском районе временно закрыт в связи со сходом лавины на 130 км автотрассы в районах перевалов Малый и Большой Ольчан. На восстановление транспортного сообщения выехали дорожные службы.

В главном управлении МЧС России по Якутии добавили, что на автодороге "Яна" в 56 км от Тополиного из-за обильного снегопада затруднено движение на участке дороги. "На данном участке находятся две автомашины, в которых находятся семь человек, в том числе двое детей. Для оказания помощи из н. п. Тополиное убыли работники республиканской пожарной охраны", - сказали в МЧС.

Томпонский район расположен на востоке республики. Административный центр - поселок Хандыга. В районе проживает свыше 12 тыс. человек. По данным Якутского УГМС, в селе Крест-Хальджай Томпонского района температура составляет минус 2 градуса.

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