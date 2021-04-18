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Жителей Филиппин предупредили о возможности наводнений

К побережью страны приближается тайфун "Суригаэ"

ТАСС, 18 апреля. Приближающийся к побережью Филиппин тайфун "Суригаэ" вызовет в ряде регионов страны сильные ливни, которые могут стать причиной оползней и наводнений. Об этом сообщила в воскресенье местная служба атмосферных, геофизических и астрономических исследований.

По ее данным, в воскресенье дожди ожидаются в регионах Восточные Висайи и Бикол, а 19 апреля - в регионах Бикол, Северный Самар, Самар и Восточный Самар. "В этих условиях возможны наводнения, включая внезапные паводки, и вызванные дождем оползни", - предупредили метеорологи.

По состоянию на 05:00 (00:00 мск), эпицентр стихии находился в 400 км к востоку от города Катарман (регион Восточные Висайи) и двигался в северо-западном направлении со скоростью 4 м/с. Скорость ветра в эпицентре стихии составляла 60 м/с с порывами до 74 м/с.

Объединенный американский военно-морской центр по предупреждению о тайфунах присвоил "Суригаэ" статус супертайфуна.

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