В Пензенской области три человека погибли в результате пожара в доме

ТАСС, 18 апреля. Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме и надворных постройках в Пензенской области, при разборе завалов найдены тела трех человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Пензенской области произошел пожар в двухквартирном деревянном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь, обрушение кровли дома, горение надворных построек. На месте пожара обнаружены тела трех человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что общая площадь пожара составила 290 кв. м, из них 120 кв. м - жилой дом, остальное - надворные постройки. В данный момент пожар потушен.

К тушению привлекались девять человек и три единицы техники.

В новость были нвесены изменения (06:23 мск) - добавлена информация о площади возгорания и ликвидации пожара