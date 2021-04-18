В Якутии в результате схода снежных масс на дорогу погиб один человек

ЯКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате схода снежных масс в Томпонском районе Якутии, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Ранее в службе спасения Якутии сообщили, что ночью на автодороге "Яна" в Томпонском районе произошел сход снежного покрова, один человек пропал без вести. Как сообщали в МЧС, из-за схода снежных масс было затруднено движение, на участке находятся две автомашины, в которых находятся семь человек, в том числе двое детей.

"Состояние шестерых человек удовлетворительное, один человек 1996 года рождения погиб в результате схода снежной массы. Проводится эвакуация в село Тополиное. Из города Якутска спланирован вылет Ми-8МТВ [авиакомпании] "Полярные авиалинии" с пятью спасателями республиканской службы спасения и необходимым оборудованием, а также двумя медицинскими работниками", - сообщили в МЧС.

Проезд по автодороге "Яна" в Томпонском районе временно закрыт в связи со сходом снежного покрова на 130 км автотрассы в районах перевалов Малый и Большой Ольчан. Томпонский район расположен на востоке республики. В районе проживает свыше 12 тыс. человек. По информации ЕДДС Томпонского района, температура в среднем на территории составляет минус 2 градуса.