Устроивший стрельбу в Индианаполисе легально купил оружие

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Американец, устроивший в четверг стрельбу на складе почтовой компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана), законно купил оружие в прошлом году. Об этом сообщила в субботу вечером в Twitter местная полиция.

По словам правоохранителей, подозреваемый в убийстве восьми человек 19-летний Брэндон Хоул вел стрельбу из двух штурмовых винтовок. Они были переданы экспертам Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

"Управление полиции Индианаполиса установило, что Брэндон Хоул легально приобрел эти винтовки в июле и сентябре 2020 года", - указывается в сообщении.

Ранее в субботу представители местного отделения ФБР рассказали, что в прошлом году правоохранители проводили беседы с Хоулом. Поводом стало обращение его матери в полицию о том, что сын планирует нападение на полицейского, чтобы спровоцировать применение оружия против себя. Спецслужбы изъяли тогда из дома Хоула помповый дробовик, не вернув его.

В результате стрельбы 15 апреля на складе почтовой компании погибли восемь человек, несколько получили ранения. По данным властей, подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции на место происшествия. Четверо убитых были представителями сикхской общины.