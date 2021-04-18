{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в США

Устроивший стрельбу в Индианаполисе легально купил оружие

По данным полиции, подозреваемый в убийстве восьми человек 19-летний Брэндон Хоул вел стрельбу из двух штурмовых винтовок

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Американец, устроивший в четверг стрельбу на складе почтовой компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана), законно купил оружие в прошлом году. Об этом сообщила в субботу вечером в Twitter местная полиция.

По словам правоохранителей, подозреваемый в убийстве восьми человек 19-летний Брэндон Хоул вел стрельбу из двух штурмовых винтовок. Они были переданы экспертам Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

"Управление полиции Индианаполиса установило, что Брэндон Хоул легально приобрел эти винтовки в июле и сентябре 2020 года", - указывается в сообщении.

Ранее в субботу представители местного отделения ФБР рассказали, что в прошлом году правоохранители проводили беседы с Хоулом. Поводом стало обращение его матери в полицию о том, что сын планирует нападение на полицейского, чтобы спровоцировать применение оружия против себя. Спецслужбы изъяли тогда из дома Хоула помповый дробовик, не вернув его.

В результате стрельбы 15 апреля на складе почтовой компании погибли восемь человек, несколько получили ранения. По данным властей, подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции на место происшествия. Четверо убитых были представителями сикхской общины.

Теги
СШАСтрельба в США
В Якутии в результате схода снежных масс на дорогу погиб один человек
Ранее служба спасения республики сообщала о пропавшем без вести из-за схода снежного покрова
Читать полностью