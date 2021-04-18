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Женщина и двое детей погибли при пожаре в Подмосковье

ЧП произошло в городе Талдоме

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Женщина и ее двое детей погибли в результате пожара в подмосковном Талдоме. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Прокуратура Московской области поручила Талдомской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в Талдомском городском округе. По имеющейся информации, возгорание произошло в нежилой постройке. В результате пожара погибли женщина и двое ее малолетних детей", - сказала Григорьева.

Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал Талдомский городской прокурор Сергей Дементьев.

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