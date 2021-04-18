В Новосибирской области нашли тело упавшего в разлившуюся реку мальчика

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело шестилетнего мальчика, который в новосибирском городе Обь упал в разлившуюся в половодье речку Власиха и был унесен течением. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По факту пропажи мальчика было возбуждено дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". В ходе доследственной проверки было установлено, что мальчик 15 апреля гулял в компании сверстников. Около 18:00 (14:00 мск) дети стали расходится, ребенок пошел за мячом, который находился у разлившейся в паводок реки. После этого мальчика не видели. После опроса людей, контактировавших с ребенком до момента исчезновения, следователи и сотрудники полиции пришли к выводу, что ребенок зашел в водоем и утонул.

В пресс-службе СК отметили, что в последние дни уровень реки Власиха стал снижаться. "В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 м от места, где в последний раз видели малолетнего, на прибрежной части, где снизился уровень воды, группой волонтеров и местных жителей обнаружено тело 6-летнего мальчика", - пояснили в ведомстве.

Для поиска мальчика были задействованы водолазы. Ранее в Оби, где проживает около 30 тыс. человек, был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления некоторых территорий города.