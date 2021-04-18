В Якутии опрокинулся автомобиль

ЯКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Авария произошла утром в воскресенье на автодороге Умнас в Хангаласском районе Якутии. В результате травмы получили пять пассажиров, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"На 40-м км автодороги Умнас водитель 1991 года рождения, управляя автомашиной Toyota Voxy, не справившись с управлением, совершил опрокидывание. В момент ДТП в салоне автомашины находились восемь человек. В результате происшествия пять пассажиров с переломами и ушибами были доставлены в больницу, в том числе один ребенок 2011 года рождения. У ребенка диагностировано сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все были пристегнуты ремнями безопасности, кроме одной пассажирки, которая получила перелом плечевого сустава. По данным ГИБДД, водитель имеет водительское удостоверение с 2014 года, освидетельствование на приборе "Алкотест" показало отрицательный результат. Водитель работает таксистом на индивидуального предпринимателя, все документы, разрешающие перевозку пассажиров, имеются, добавили в ведомстве. По факту аварии проводится проверка.