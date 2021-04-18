{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Девочка упала с крыши многоэтажки в Москве

Она погибла
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проводит проверку из-за гибели подростка после падения с крыши многоэтажного жилого дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

"Девочка 2005 года рождения, а также еще двое несовершеннолетних беспрепятственно проникли на крышу жилого дома на ул. Первомайская, принеся с собой алкогольные напитки. В результате 17 апреля примерно в 22:00 девочка упала с высоты 28 этажа и от полученных травм скончалась. Прокуратура Москвы проводит проверку", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства трагедии, том числе то, каким образом детям удалось пробраться на крышу.

Теги
Россия
Дело о ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков, будет расследовать СК
Еще один несовершеннолетний госпитализирован
Читать полностью