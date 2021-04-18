Девочка упала с крыши многоэтажки в Москве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проводит проверку из-за гибели подростка после падения с крыши многоэтажного жилого дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

"Девочка 2005 года рождения, а также еще двое несовершеннолетних беспрепятственно проникли на крышу жилого дома на ул. Первомайская, принеся с собой алкогольные напитки. В результате 17 апреля примерно в 22:00 девочка упала с высоты 28 этажа и от полученных травм скончалась. Прокуратура Москвы проводит проверку", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства трагедии, том числе то, каким образом детям удалось пробраться на крышу.