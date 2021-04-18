В Зеленограде пенсионер застрелил сожительницу и покончил с собой

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после того, как пенсионер застрелил из травматического пистолета свою сожительницу и покончил жизнь самоубийством в Зеленограде. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел вечером 17 апреля в квартире жилого дома, расположенного в Зеленоградском административном округе города Москвы.

В ходе конфликта 66-летний мужчина выстрелил своей сожительнице в голову из травматического оружия, она погибла. "После совершенного преступления мужчина покончил жизнь самоубийством", - добавила Иванова.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мужчине назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.