Женщина пострадала при обрушении балкона в одном из домов в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 18 апреля. /ТАСС/. Женщина получила травмы в результате обрушения балкона в многоквартирном жилом доме Волгограда. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением балкона в многоквартирном жилом доме по Рабоче-Крестьянской улице в Ворошиловском районе Волгограда, травмы получила 64-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе ведомства. На место происшествия выезжал прокурор Ворошиловского района Волгограда Алексей Иванов, добавили в пресс-службе ведомства.

Балкон обрушился с четвертого на третий этаж многоквартирного дома. В момент происшествия женщина находилась на балконе. Ее доставили в травматологическое отделение в волгоградскую областную клиническую больницу, ее состояние оценивается как средней тяжести, уточнили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.