В Тульской области пять человек отравились угарным газом

ТАСС, 18 апреля. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, отравились угарным газом в частном жилом доме в Тульской области. Проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В одну из больниц Ясногорского района госпитализирована семья из пяти человек с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка на предмет выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, два ребенка, их родители и дедушка отравились угарным газом в своем доме в поселке Тайдаково Ясногорского района из-за неисправного котла отопления.