АЭС "Бушер" не пострадала в результате землетрясения на юге Ирана

ТЕГЕРАН, 18 апреля. /ТАСС/. Атомная электростанция "Бушер" не пострадала в результате землетрясения, которое произошло в одноименной иранской провинции. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба электростанции.

"Доводим до сведения, что состояние всех объектов, оборудования и задний АЭС "Бушер" остается идеальным и на станции нет никаких повреждений. Сбои в работе АЭС не зафиксированы", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что "станция спроектирована в соответствии с международными стандартами [и устойчива] против самых сильных землетрясений по региональным меркам".

По данным сейсмологического центра Ирана, в воскресенье на границе расположенных на юге страны провинций Бушер и Фарс произошло землетрясение магнитудой 5,9. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 60 км к северо-западу от города Бушер.

Ближайшим населенным пунктом к эпицентру является порт Ганаве с населением около 100 тыс. человек. По информации агентства IRNA, в этом городе пострадали пять человек.

Госкорпорация "Росатом" реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 года в Иране начались работы по заливке бетона в рамках возведения второго энергоблока.