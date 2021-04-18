Полиция возбудила дело после ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после аварии в Новочеркасске Ростовской области, где погибли пятеро подростков, еще один несовершеннолетний госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД.

"Следственным подразделением МУ МВД "Новочеркасское" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ по факту ДТП, произошедшего сегодня ночью в городе Новочеркасске. В результате ДТП погибли пятеро несовершеннолетних, еще один был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя автомобилем, врезался в дерево в районе дома №4 по Машиностроительному переулку. Всего в салоне автомобиля было шесть несовершеннолетних.