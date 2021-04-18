СК забрал дело о ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет приступил к расследованию уголовного дела о ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе СК РФ.

"Уголовное дело, возбужденное полицией по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), передано для дальнейшего расследования в следственные органы следственного управления СК России по Ростовской области. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления", - сообщили в СК.

Рано утром 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области в ДТП попала машина, за рулем которой был подросток. Всего в ней находилось шесть несовершеннолетних. В результате пятеро погибли, еще один госпитализирован. Ход расследования уголовного дела Бастрыкин взял на личный контроль.