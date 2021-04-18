В Мурманской области с рельсов сошла тележка вагона грузового поезда

МУРМАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку после схода одной тележки вагона грузового поезда. Об этом сообщает в воскресенье Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел утром в воскресенье при движении на третьем приемо-отправочном пути станции Лопарская Октябрьской железной дороги. "В настоящее время ведутся восстановительные работы, пострадавших нет, движение поездов не приостанавливалось. При наличии оснований транспортная прокуратура примет меры реагирования и даст оценку действиям ответственных лиц. Результаты проверки контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, угрозы экологии нет. По предварительным данным, причина инцидента - некачественный ремонт, произведенный на вагоноремонтном предприятии, не входящем в структуру ОАО "РЖД". Для расследования вызваны собственник вагона и представители вагоноремонтного предприятия.

На место направлен восстановительный поезд со станции Мурманск. На график движения пассажирских поездов инцидент не повлиял.