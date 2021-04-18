Гендиректор "Газпром газораспределение Киров" обвиняется в коммерческом подкупе

ТАСС, 18 апреля. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров" обвиняется в коммерческом подкупе на 44 млн рублей. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение генеральному директору АО "Газпром газораспределение Киров" по признакам преступления (по двум эпизодам), предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, генеральный директор получил от представителей одной из компаний, занимающихся строительством зданий и сооружений, свыше 44 млн рублей. За эти деньги он предложил, в том числе заключать с данной компанией договоры подряда на строительство газопроводов и выполнение других работ, подписывать документы по приемке и оплате выполненных работ.

"Судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В АО "Газпром газораспределение Киров" проведены обыски, в ходе которых изъята документация, интересующая следствие", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел о коммерческом подкупе в отношении заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Киров". По версии следствия, замгендиректора получил от представителей одной из строительных компаний 10 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. Помимо этого компания на земельных участках обвиняемого за свой счет построила дом стоимостью более 11 млн рублей. Позже следственные органы выявили новые эпизоды на 5,5 млн рублей в деле заместителя.