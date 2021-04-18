В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 3,3

ТАСС, 18 апреля. Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в воскресенье в Сахалинской области, сообщает областное главное управление МЧС России.

"Сегодня в 23:00 (15:00 мск) зарегистрировано землетрясение <…> в 26 км юго-западнее поселка Тымовск Тымовского района, глубина - 5 км", - сказали в ведомстве.

"Землетрясение ощутили жители поселка Тымовск Тымовского района. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до двух баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавили в ведомстве.

По данным МЧС, звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администраций муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.