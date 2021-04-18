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В Египте несколько вагонов сошли с рельсов

Более 100 человек пострадали
© EPA-EFE/KHALED ELFIQI, архив

ТАСС, 18 апреля. Более 100 пассажиров пострадали в результате аварии поезда, произошедшей в воскресенье в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере столицы страны Каира. Об этом говорится в заявлении властей провинции, которое приводит египетская газета Al-Youm al-Sabia.

"По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда в Кальюбии пострадали 103 человека", - говорится в заявлении.

По имеющейся информации, несколько вагонов поезда, шедшего по маршруту Каир - Мансура, сошли с рельсов через несколько минут после отправления состава от железнодорожной станции Тух. К месту происшествия направлены 20 машин скорой помощи для доставки пострадавших в больницы провинции.

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