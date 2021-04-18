В озере Воронежского биосферного заповедника зафиксировали массовую гибель черепах

ВОРОНЕЖ, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты обнаружили десятки погибших черепах в озере на территории заказника Воронежского биосферного заповедника. Экологи взяли для анализа пробы воды из озера, сообщил ТАСС в воскресенье замдиректора заповедника Николай Козак.

"В Черепашьем озере обнаружено несколько десятков погибших черепах. Около деревни Маклок всплыли погибшие черепахи и рыба. Сейчас черепах взяли на изучение на предмет наличия паразитов, также взяли пробы воды в озере, работает управление Росприроднадзора по Воронежской области, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области", - сказал Козак.

Государственный заказник федерального значения "Воронежский" занимает южную часть Усманского бора. Заказник расположен на землях Рамонского и Новоусманского районов Воронежской области и Железнодорожного района города Воронежа. На территории заказника расположены множество памятников природы, такие как озеро Чистое, озеро Черепашье, болото Клюквенное и другие. Как отметил Козак, по предварительной версии, черепахи, обитавшие в одном из озер, погибли еще зимой.

"Была маловодная осень, в озере было мало воды, зимой водоем промерз до дна", - добавил замдиректора заповедника.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей.