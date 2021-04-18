Нарушитель ПДД в Нью-Йорке бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который при проверке документов из-за нарушения им правил дорожного движения бросил в правоохранителей бутылку с зажигательной смесью. Об этом говорится в сообщении полиции, размещенном в Twitter.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в минувшую субботу, когда сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль, проехавший на красный свет в районе Бруклин. "Когда [сотрудники полиции] приблизились к автомобилю, водитель облил одного из них химикатами, а затем бросил коктейль Молотова", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Как уточняет в воскресенье телекомпания ABC, им оказался 44-летний афроамериканец Лайонел Вирджил. По ее данным, фитиль бутылки с воспламеняющейся смесью был подожжен, однако она не взорвалась. "К счастью, никто из наших сотрудников не пострадал", - уточнили в полиции.