В Петербурге задержали мать, ранившую ножом девятилетнего ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая порезала ножом руку своему девятилетнему сыну. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

18 апреля в полицию во Фрунзенском районе города поступило сообщение, что в одной из квартир слышны крики. Прибыв на место, полицейские выяснили, что в квартире находилась 48-летняя женщина, ее 28-летняя дочь и девятилетний мальчик с ножевым ранением руки.

"Установлено, что между 48-летней хозяйкой квартиры и ее дочерью возник конфликт на фоне того, что последняя регулярно употребляет наркотические вещества. Когда началась драка, женщина выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь. Вернувшись, она увидела в коридоре свою дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки", - рассказали в пресс-службе.

Прибывшие полицейские задержали девушку, а ребенка передали медикам. Его жизни ничего не угрожает. Девушка принудительно доставлена на медосвидетельствование для установления наличия наркотического опьянения, а затем в отдел полиции для проведения процессуальных действий.