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В Петербурге задержали мужчину, повредившего топором остановку общественного транспорта

Он находился в состоянии алкогольного опьянения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения повредил топором остановку общественного транспорта на севере города. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"18 апреля в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение об агрессивном мужчине с топором, который разбивает остановку общественного транспорта на Выборгском шоссе. В результате инцидента разбиты рекламные щиты и стеклянные опоры остановки. Пострадавших нет",- говорится в сообщении.

Полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции 48-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас выясняются мотивы его действий и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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