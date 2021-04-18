Неизвестный открыл стрельбу в Техасе, погибли по меньшей мере трое

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в городе Остин (штат Техас). Об этом сообщила в воскресенье в Twitter местная полиция и служба скорой помощи.

По данным полиции, правоохранители прибыли на место происшествия на окраине города, где неизвестный открыл стрельбу на пересечении двух улиц. Врачи сообщили, что погибли по меньшей мере три человека.

В заявлении полиции уточняется, что на данный момент угроза сохраняется, в связи с чем местных жителей просят избегать района происшествия. Информация о личности стрелка, а также о его вероятных мотивах пока не поступала.